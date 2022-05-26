小男孩（Little Boy）和肥佬（Fat Man），在一九四五年八月六日及九日相繼空降廣島和長崎，估計分別奪去十四萬和逾七萬條性命，絕大部分是普通市民。這是人類第一次以大殺傷力武器摧毁整個城市，雖令快將戰敗的日本即時投降，但這歷史教訓實在帶來極沉重代價。

七十七年後，小男孩和肥佬的原產國美國總統拜登訪問南韓和日本，在韓國國宴上聲言，會考慮使用核武保護南韓，而南韓總統亦感謝支持。醫生奇怪，難道兩國元首不認識歷史，還是為政治而刻意忽略歷史？

拜登當然是衝着北韓說這話，但這位總統可能忘記首爾和平壤相距不足二百公里，使用核武在北韓等於同時摧毁南韓，要知道核武或殺傷力不止於大爆炸那刻，而是事後輻射物質擴散。

在廣島和長崎，只有三分一的死者在爆炸中掉命，其餘在隨後數月慢慢死於Acute Radiation Syndrome（急性輻射症候群），此病十分恐怖，腸胃首當其衝，嘔吐、肚痛，繼而黏膜脫落、出血，骨髓功能失效，白血球數目急降因而失去免疫力，這樣的死亡痛苦不堪（長崎原爆資料館有詳細記錄）。

以大殺傷力武器作保護，是騙人謊言，核武只會摧毁人類而不會保護人類，擁有魔鬼的殺傷力就算披上白武士衣冠，仍蓋不着那嚇人的獠牙。

核武只能破壞，全無保護作用，千萬不要相信一派胡言。