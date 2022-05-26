鞏固國際金融優勢 港4招防風險

今年以來，香港金融市場的一、二級市場均面臨一定挑戰。一級市場方面，聯交所1至4月上市19家公司，募集資金金額158億港元，按年減少89%，新發債券數量和金額也出現下滑；二級市場表現方面，恒生指數年初至今下跌11%、恒生科技指數年初至今下跌24%，在新興市場中表現均較落後，債券市場受到美聯儲加息、境內民營地產違約率上升等影響，價格也出現較大波動；港元滙率自年初以來以走弱的趨勢為主，目前已經進入偏弱方兌換保證區間。

跟隨美加息 難避資金流出

目前環球經濟都面臨較大挑戰，面對高企的通脹，美聯儲啟動快速加息進程及逐步縮表，其他國家及地區的央行也多採取緊縮的貨幣政策，為經濟發展前景帶來壓力；另外俄烏局勢持續僵持，國際能源和大宗商品價格可能維持高企，環球供應鏈持續受到干擾。環球疫情的變化以及地緣政治的不確定性，也將為香港經濟金融形勢帶來挑戰，風險主要歸納為以下幾個方面：

一是資本流動風險。有分析稱，從2008年到2015年期間流入本港合共一萬億元的資金，大部分仍留在本港，進而對香港金融市場這些年的繁榮發展起到了很大的推動作用。但是，資本是有逐利和規避風險特性的，在2018和2019年期間，市場估計流出資金1,200億港元，而近期美聯儲快速加息，在聯繫滙率制度下，金管局會採取跟隨策略進行加息，加息環境下資金流出的情況不可避免。

另外，恒生指數年初至今下跌幅度較多，在收益不及預期的情況下，國際資金也會選擇暫時低配港股，進而加速資本的流出。

疫情衝擊經濟 影響投資環境

二是經濟增長不確定帶來經營及投資風險。香港的金融行業目前看來總體穩健，但由於疫情的反覆衝擊、較長時間未實現與內地通關、外部供應鏈出現中斷、美聯儲加息導致負債成本上升，實體經濟發展面臨很多困難，導致金融行業的經營和投資環境出現惡化。

對於證券中介機構，市場交易量不足導致佣金收入下降，近期已經有一些港資券商因為無法持續經營，選擇自願停止營業；此外，在股債均下跌的市場環境下，金融機構自營投資均受到不同程度的負面衝擊。

中概股問題談判 恐較波折

三是大國博弈和地緣政治的不確定可能帶來之非預期風險。市場普遍關注中美關係的進展，特別是在俄烏衝突的背景下，不確定性進一步上升。中概股問題的談判進程，也是近期市場關注的焦點，近日美國證監會將一系列中概股列入預摘牌名單，外界雖預期中美最終能夠達成合作，但過程可能比較波折。

此外，美國等西方國家在今次俄烏衝突中對俄羅斯的制裁行為，引發市場擔憂，香港作為超級聯繫人的角色是否會受到影響，以及在極端情形下會否面臨金融制裁的風險，都是值得注意的。

四是金融行業面臨一定的人才流失問題。持續兩年半的疫情、封關以及一系列不確定性因素的影響下，香港金融市場確實出現一些人才流出的情況。從職位的分布來看，初級職位和中高級職位都出現一定的流失，人員招聘和留任問題成為近期很多金融機構關注的焦點。

提升監管協調 加強與內地聯動

金融行業發展是香港發展的核心優勢，香港一定要從戰略發展的高度，維護和鞏固國際金融中心地位，着力發展多元化、更具競爭力的金融市場，防範金融風險，具體有以下幾方面建議：

（一）強化統籌協調能力，加強監管的聯動。香港目前主要的金融監管機構，包括金管局、證監會、保監局等機構，而財經事務及庫務局具有統籌的功能定位，應當加強更高級別的協調機制，例如強化金融領導委員會的職能，增強跨部門的資訊共用和協調，做到一些重要市場訊號能及時在監管機構間傳導，以及作出系統性應對。另外，應加強與內地監管部門的聯動，在資本跨境流動增加的情況下，能夠制定步調一致的策略進行應對。

融入國家發展 豐富港金融體系

（二）積極融入國家發展大局，全面提升香港金融市場競爭力。首先，是提升香港金融市場吸引力。港股市場一直存在流動性不足的結構性問題，新發股票的估值也承壓，港股市場要有更大的發展，需要積極爭取擴大「北水」規模，例如在審慎情況下，放寬內地個人資本項下的業務限制、爭取社保資金等機構投資者擴大港股投資規模，做大市場規模提升估值，增強對各方資金的吸引力。香港要爭取政策進一步擴大金融業互聯互通的範圍，包括深化「債券通」機制、擴大「理財通」範圍、開通「新股通」、「期貨通」和「商品通」，提升互聯互通的便利化程度，降低相關成本。

第二，是積極融入大灣區、一帶一路等國家戰略，提升香港在國家的戰略重要性，增加對人才的吸引力。香港作為國際金融中心，最重要的功能是擔當聯通的橋樑，既要以大灣區金融引領為抓手，融入國家發展大局，也要發揮好國際化功能；如果國際化功能減弱，會影響國際金融中心地位，也限制了發揮所長融入國家發展大局。

融入大灣區的措施，包括加強與灣區其他城市在綠色金融、金融科技、科創金融等方面的合作，各自發揮所長，打造區域互聯互通試驗田，還可以考慮牽頭成立「大灣區開發銀行」，以低成本、高效率吸引海外和內地資金，既豐富香港的金融體系，也注入大灣區金融發展新內容。

至於提升香港在一帶一路沿綫金融中心地位方面，歐美資本在亞洲時區的布局，多選擇香港和新加坡，新加坡在債券市場深度、對東南亞地區的輻射、大宗商品定價等領域，均具較強競爭力，香港市場長期注重股票市場發展，應進一步深化債券市場、商品交易和外滙交易的市場深度，同時增強與一帶一路重點國家及市場的聯動，以《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）為契機，更多參與亞太區的服務貿易與金融投資。

做好預案 防範地緣政治風險

（三）做好防範風險的各項預案。首先，俄烏衝突發展至今，美國等西方國家對俄羅斯的制裁，值得我們警惕，要加快人民幣國際化進程，避免過度依賴美元產生的風險。從監管政策層面，要推動增加離岸人民幣市場的深度和廣度，拓寬離岸人民幣市場的流動性來源，以及豐富離岸人民幣產品種類，吸引內地各類主體在港擴大發行人民幣債券，豐富人民幣債券風險對冲產品，並考慮以中概股回歸為契機，搭建人民幣計價和結算的證券交易平台等。

第二，是做好SWIFT系統的替代性預案，降低對SWIFT系統的依賴，防範極端情況下香港中資銀行、港資銀行被切斷或限制SWIFT結算資訊傳輸造成的風險。另外，本港亦應積極配合數碼人民幣的測試，以及未來的在港應用。

第三，是做好貨幣制度極端情況發生的預案。到目前為止，香港的聯繫滙率制度是非常成功有效的，目前看來亦沒有主動改變的必要性，但有必要對這個機制的運行安全作密切監控，要防範一些極端情況下的風險。

（四）在港金融機構應當增強自身競爭力。在資本及人才出現流動的情況下，在港主要金融機構更應承擔穩定市場、培養人才、積極發聲的重任；與此同時，市場處於高波動、低收益的環境，金融機構應當積極提升自身競爭力，以應對外部挑戰；也建議從政策層面能夠出台鼓勵在港金融機構做大做強的措施，助力它們在香港國際金融中心建設及融入國家發展大局中，發揮更大作用。

▲ 金融行業發展是香港發展的核心優勢，本港須着力發展多元化、更具競爭力的金融市場，防範金融風險。（資料圖片）