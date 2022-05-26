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一田購物優惠日帶動消費氣氛 4大激減熱話助市民慳錢

行政人員版 04:00 2022/05/26

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每次一田購物優惠日都吸引唔少人去掃貨，噚日第一日開鑼亦唔例外。公關姊妹同黛安講，今次優惠日有4大激減熱話，包括「逾100款1折起筍貨每日放送」、「低至2折入手電視」、「獨家限定卡通精品」及「超市$100任選4件」。

噚日排頭位入場嘅黃先生同媽媽，及排第2位嘅吳太，朝早5點及6點已到場排隊，目標係搶購1折發售、限量3部嘅Primada 1.6L多功能飯煲，吳太之後轉戰超市買海鮮及凍肉等。另外，朝早8點半到場嘅陳太話，因遲咗到場買唔到限量電飯煲，所以改買運動服裝及食物，預算使千零蚊入貨。

一田百貨行政總裁黃思麗女士同黛安講，比起去年11月嘅一田購物優惠日，噚日開賣首日截至中午時生意相若，走勢較好嘅分店係大埔、荃灣及西環店，當中百貨獨家限定LuLu豬產品、卡通床品及1折中式鑊最受歡迎；超市方面就以凍肉產品最搶手，美國安格斯牛扒、牛肋條及牛奶等都係搶購目標；蔬果生意亦有雙位數字升幅。

一田期望一連7日嘅優惠日能帶動消費氣氛，加上今日（26日）會有多部電視低至2折開賣，例如TCL 24"LED iDTV只售$296、SKYWORTH 40" ANDROID TV亦只售$618等，另外每日會推出1折起筍貨，期望5月營業額會按年升8至10%。

本文轉載自《晴報

一田百貨行政總裁黃思麗表示，優惠日首天生意與去年11月相若。

卡通床品大受歡迎

一田沙田店開門前已有不少顧客排隊等候

超市以凍肉產品最搶手

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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