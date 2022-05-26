蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播

鑑於疫情關係，蘋果（Apple）宣布今年的全球開發者大會（WWDC22）繼續以網上直播形式舉行，並將於香港時間6月7日凌晨1時開幕。WWDC22將會由Keynote發布會揭開序幕，揭曉今年將推出的各項

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