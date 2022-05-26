蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 行政人員版 2022/05/26 分享： 分享： 鑑於疫情關係，蘋果（Apple）宣布今年的全球開發者大會（WWDC22）繼續以網上直播形式舉行，並將於香港時間6月7日凌晨1時開幕。WWDC22將會由Keynote發布會揭開序幕，揭曉今年將推出的各項 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 今日 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 2022/05/25 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 2022/05/25 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 2022/05/24 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 2022/05/24 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 疫情 設計師 iOS iPad