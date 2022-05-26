  • 25°C
香港時間 : 2022526日 (四) 02:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0

行政人員版 2022/05/26

分享：

分享：

零信任（Zero Trust）是一種網絡安全模式，要求試圖連接至企業系統的人員必須先驗證，目的是降低企業遭受網絡攻擊風險。網絡安全方案供應商Palo Alto Networks倡議要採用ZTNA

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播
今日
蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播
Informatica新產品 免費快速上傳雲端
2022/05/25
Informatica新產品 免費快速上傳雲端
Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱
2022/05/25
Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱
《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工
2022/05/24
《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工
小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra
2022/05/24
小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra
科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 網絡保安 VPN IT技術

上一篇文章

蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播

下一篇文章

數碼通：5G推動 業務增長轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？