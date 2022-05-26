提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 行政人員版 2022/05/26 分享： 分享： 零信任（Zero Trust）是一種網絡安全模式，要求試圖連接至企業系統的人員必須先驗證，目的是降低企業遭受網絡攻擊風險。網絡安全方案供應商Palo Alto Networks倡議要採用ZTNA ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 今日 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 2022/05/25 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 2022/05/25 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 2022/05/24 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 2022/05/24 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 網絡保安 VPN IT技術