數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個

【本報訊】疫情加快各行業數碼轉型，帶動創科人才需求。數碼港今年聯同150間公司，將於6月4至6日，即下周六起，以綫上形式舉辦「數碼港互動招聘博覽2022」，合共提供逾1,500個職位空缺，涵蓋金融科技

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