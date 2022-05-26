數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 行政人員版 2022/05/26 分享： 分享： 【本報訊】疫情加快各行業數碼轉型，帶動創科人才需求。數碼港今年聯同150間公司，將於6月4至6日，即下周六起，以綫上形式舉辦「數碼港互動招聘博覽2022」，合共提供逾1,500個職位空缺，涵蓋金融科技 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業挽留新員工 10招助適應工作 2022/05/25 企業挽留新員工 10招助適應工作 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 2022/05/24 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 2022/05/23 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 2022/05/20 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 遙距工作需求增 10類初級職位受捧 2022/05/19 遙距工作需求增 10類初級職位受捧 疫情 經濟 服務 金融 零售 行業 人工智能 大數據 數碼轉型 區塊鏈