從機師夢到精算師　構建保險新定義　不一樣的領袖—屈偉民

在一般人的心目中，能夠帶領數千人團隊不斷向前，把業務管理得井井有條的管理層，想必是外表威嚴、強勢的領袖；然而，當你認識AXA安盛首席經銷業務總監屈偉民（Jason）後，相信會有另一番的體會。



外表西裝骨骨，談吐溫文爾雅，予人不慍不火形象的Jason現職AXA安盛首席經銷業務總監，然而他兒時夢想原來是成為一名飛機師，更在升讀大學前於飛機維修部門擔任暑期工。「飛機盛載着很多人的夢想或目標，例如接送學生到海外升學、企業家到外地創一番事業，讓旅居在外的人士能夠回家探望親友。就算只是一趟簡單的旅行，多少都會令人感到快樂。」儘管Jason最後未有成為飛機師，但他仍然初心不變，在現職崗位上繼續為人圓夢。



千人統帥 為他人夢想掌舵



小時候就讀拔萃男書院的Jason ，畢業後負笈海外，在加拿大多倫多大學修讀精算，其後更投身保險精算工作，目前統領着AXA安盛6,000名理財顧問。「現在的工作性質有部分與飛機師相近，需要留意社會狀況，專注思考策略，規劃發展路線，協助登上這『航班』的同事、客戶成就他們的目標。」



Jason解釋，疫情爆發前，環球以至香港經濟均處於逾十年的上升趨勢，令不少人忽略了居安思危的重要性，「新冠疫情正是一個鬧鐘，它提醒我們陽光普照的日子並非理所當然。」他指出，時代不停在改變，世事日新月異，大眾必須保持警覺性，努力發掘新機會與突破，否則習慣原地踏步便如同退步。「因此，保險業需要有更多的遠見和創意，令產品和服務較客戶的需要走得更快、更前，而數碼轉型正是其中一大焦點。」



疫情催化各行業的數碼轉型步伐，Jason指出，AXA安盛在這方面亦花了很多心思。「我們為理財顧問度身訂製具備一站式功能的AXA iPro系統，讓他們與客戶見面時能輕鬆取得各種資訊及記錄，可以即時為客戶提交投保申請，甚至即時獲得核保結果，大大提升效率及客戶體驗。」與此同時，該公司又透過Emma by AXA手機應用程式，讓客戶可隨時隨地處理保單相關事宜、接收電子通知書及查閱資訊，並妥善保存電子保單文件，方便客戶之餘，更減少紙張浪費，保護環境。



此外，為更準確了解客戶需要，AXA安盛又採用大數據及人工智能進行分析，從而適時推出合適的產品及方案。「我們明白最好的客戶體驗必須揉合理財顧問與科技的專長與優點，不斷為客戶創造價值。」Jason相信，AXA安盛能夠連續兩年奪得香港保險業聯會「香港保險業大獎」的傑出數碼革新大獎，正好反映該公司全面的科技支援深受業界和市場肯定。



想社會所想 守護客戶身心



不過，在聚焦數碼轉型，以科技提升客戶體驗的同時，Jason強調保險的核心作用——保障，始終不變。「尤其在關鍵時刻，持續用心的守護亦非常重要。所以在疫情期間，我們除向客戶免費派發COVID快速測試套裝外，更推出市場首個『疫苗副作用保障』，以及率先把『新型冠狀病毒住院現金保障』納入僱員福利保險客戶標準保單條款。」他補充指，公司還先後推出「守護前線」醫護保障計劃、「疫境同行」中小企計劃、「清潔及消毒服務保障」，以及「免費雙重疫苗副作用保障」計劃等，目的旨在守護客戶的身心健康。



問及AXA安盛積極回饋社會的原因，Jason直言AXA安盛乃一間與別不同的保險公司，「我們一直以『致力守護，推動未來』為宗旨。」他指出，AXA安盛認為保險業的角色，不單要照顧客戶需要，亦要對社會有承擔，以專業為社區創造共享價值（Create shared value），「因此公司於環球及本地都積極參與環境、社會及企業管治（ESG）方面的倡議及工作。而為了吸引更多具潛力的年輕精英加入行業，公司更推出AXA Prime計劃，一同推動社會發展。」



Jason表示，在環保方面，AXA安盛乃世界自然基金會香港分會（WWF）「地球一小時2022」的全力啟動夥伴及最高級別的贊助企業。此外，該公司乃首間加盟「Green Monday ESG Coalition」的保險公司，與聯盟內的各大企業一同應對氣候變化威脅。在夥伴合作以外，AXA安盛每年亦會舉辦環球義工周AXA Week For Good，去年活動便有逾400名理財顧問參與，身體力行，為環保出力。



「在社區支援方面，我們於2020年7月推出AXABetterMe服務，提供接近20項全面的身心服務，涵蓋健康體魄、心靈健康及健康管理，部分服務更免費開放予公眾使用，讓市民大眾獲得所需支援。」Jason續指出，為響應世界精神健康日，AXA安盛於去年在銅鑼灣希慎廣場又舉辦AXA BetterMe Weekend，宣揚精神健康信息；並支持國際婦女節 #BreakTheBias Campaign，向大眾推廣多元與共融文化。

▲ Jason（前排右1）與團隊同事經常參與AXA安盛舉辦的義工活動，為社會及環境出一分力。圖為Jason與同事去年出席AXA安盛海灘清潔活動時的情況。

全方位支援 為保險業下新定義



至於Jason提及的AXA Prime計劃，則為公司AXA安盛為業界精英提供的優越平台，「作為帶領發展AXA Prime核心地區之一，AXA安盛於香港及澳門成立AXA Prime Blue。」投身保險業多年，Jason認為人生中有着無數重要時刻，且往往需要保險的支援，不論是規劃財富，以至守護家庭、健康。然而，不少人對保險仍然缺乏了解，甚至存在誤解。「我們深信，依靠一群真正專業，從心出發，用心服務的AXA Prime Blue團隊，可以重新為保險業下定義。」



Jason解釋，有別於部分業界團隊，AXA Prime Blue團隊最常掛在口邊的4個字，並非一般人以為保險公司最喜歡的MDRT（百萬圓桌會），而是「做對的事」。「我們深信，當每個人都Do the right things right（做好對的事），即不單為客戶做對的事，亦要做好這些對的事。公眾會了解真正的保險業怎樣令個人、家庭，以至社會受惠。」



Jason如此重視保險業的發展及其對社會的影響，不只因為他是行業的一員，更源於行業對他的啟發。「我很感恩加入了保險業。我原本性格比較內向，喜歡一個人做事，但這個行業給我很多得着，令我多了同理心，更懂得站在他人角度出發，懂得待人接物，想為社會作更多貢獻。」



燃點力量 引領行業持續成長



很多人以為保險從業員行事獨立，例如獨自與客戶聯繫、跟進客戶情況，但Jason認為，真正理想的保險服務應該依靠團隊合作（teamwork），透過互相學習、分享、支持、合作才會做到最好。



「AXA Prime Blue建構出一個屬於AXA安盛的社群，他們的工作並不孤單，而且能獲得公司360°的支援，包括由屢獲殊榮的星級導師進行培訓、提供具競爭力的產品、科技支援、宣傳優惠及吸引的報酬；具備晉升、建立團隊的機會，以及經驗分享、心靈支援等，務求令團隊持續發光發熱，發揮AXA安盛『致力守護，推動未來』的大愛文化，凝聚更大的力量，服務客戶及社區。」



談及今後目標，Jason表示會繼續與團隊為行業及社會作出貢獻，「我會繼續扮演點火人的角色，透過燃點一份力量，再給予大力支援，讓它繼續發光發熱，令AXA Prime Blue不受規限地持續成長。」

▲ AXA安盛首席經銷業務總監屈偉民：「每個人都Do the right things right，即不單為客戶做對的事，亦要做好這些對的事。」

AXA Prime Blue



AXA Prime計劃旨在募集具潛力的人才，引領精英繼續邁步向前，成為未來領袖，而作為帶領發展AXA Prime核心地區之一，AXA安盛於香港及澳門成立AXA Prime Blue。



AXA Prime Blue為新入職的理財顧問提供長達24個月的財務支援，並設資金讓他們打造個人品牌及事業第一步。計劃提供一系列專屬獎勵及表揚，而為支援新晉會員持續發展，AXA Prime Business Academy（安盛專業培訓學院）將提供階段性專業培訓，一同訂立事業發展目標，讓新星了解行業發展方向共同踏上成功階梯。



如欲了解更多AXA Prime Blue的資訊，可聯絡 agency-recruit@axa.com.hk 。



(特約)