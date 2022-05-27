高永文 臨床 管理 一以貫之 醫者仁心：專業精神新演繹

▲ 高永文醫生，1991年加入醫院管理局，並於2003至04年擔任署理行政總裁，其後離開醫管局。直至2012年，他獲委任為食物及衞生局局長，完成任期後，重投醫療市場執業，擔任骨科專科醫生至今。 高醫生擁有逾30年公務經驗，一直心繫香港，乃本港公共衞生服務界一位傑出領袖。

在高永文醫生的事業發展裏，臨床、管理及公立、私營，均各佔一半，期間克服挑戰及他所得到的滿足感，都源自「大醫精誠」的信念。

高永文從小就立志行醫，直至出任醫管局管理層。然而，醫療服務的天秤有公、私營兩端，當年政府傾向發展私營醫療服務，但高醫生並不認同這個方向，因他覺得公營服務，才可惠及更多市民，尤其是基層及弱勢社群，遂於2004年選擇離開。「離開醫管局那一刻，我就只想做回醫生便算。」

離開公營系統，高永文開設骨科診所。幾年後，時任特首梁振英（CY）找他「出山」。高醫生說：「當時我感受到新政開明、透明度高，CY服務市民的心很熾烈。」高醫生相信基層將更能分享到經濟發展成果，於是便加入政府，成為問責局長。

在同屆問責官員中，高醫生是民望較高的一位局長，這對他是動力還是壓力 ?「作為專業醫生，要嘛不做，如做便要有動力！」笑言民望是壓力多於動力的高醫生，任內有兩大得意傑作：大腸癌篩查計劃及自願醫保計劃。

▲ 無論在公私營體系，還是臨床或管理的崗位，高永文醫生都讓筆者（Grace Tse，左）感受到他的用心及對原則的堅持。

兩大計劃 造福病人

大腸癌是香港主要「殺手」之一，預防勝於治療，作為醫者，高醫生當然鼓勵病人及早就醫，因此他很重視預防性篩選檢查的作用。透過政府大腸癌篩檢計劃，病人照腸鏡可獲資助，同時移除瘜肉，但他也花了3、4年推動，計劃才成功落實。至於自願醫保計劃，則可讓市民投保私營醫療，不但住院，還可涵蓋日間程序，而費用會比由公院轉介到私營機構的折扣更多。

可惜，高醫生任內也遇挫折：「建新醫院計劃就像多年來解決房屋問題一樣，困難重重，它同樣要經過多個行政程序，例如籌建中醫醫院早於2014年已提出，現預期要到2025年才可落成、啓用。」說時，高醫生不無遺憾。

啓德醫院就更令高醫生心有不甘，有壯志未酬的感覺，因啓德聯同附近的兒童醫院會有2,000至3,000病床的規模，愈早落成，愈快能紓緩目前公院病床不足的壓力。在任時，他已制定了10年，乃至20年的建院計劃。眾所周知，制定政策不容易，要切實執行，取得好成果就更困難；好些政策甚至要待主責官員離任了，才得以實行。無論如何，以上已印證了高醫生高瞻遠矚的眼光，以及拿捏市民對公共醫療服務需求的準繩。

高醫生又語重心長地指出，今次疫情突顯了本地醫療系統應對社會老齡化及傳染病的不足，而期間引進內地專業人員協助的成效，很值得本地醫護界反思，開放海外合資格的醫護來港服務的可行性。

新冠肺炎往往令人回憶起沙士的慘痛經驗，兩者比較，高醫生覺得當年沙士更駭人，但在高致命率的嚴峻疫情下，仍有不少醫護人員自願請纓，部分更受感染而殉職，令社會對醫護的專業精神表示支持、敬佩及感激。

雖然新冠疫情近日似乎較穩定，但高醫生卻另有看法：「我從來都不覺得現在很安全！對比高峰時逾7萬宗，現在每天200至300新增個案固然微不足道，但若我們稍為鬆懈，後果可以很嚴重！」他指社會未清零，加上放寬了旅客來港措施，故認為疫情反彈是必然。若疫情沒有反覆，只是「好彩」，要歸功於市民配合政府抗疫。

高醫生續稱，無論新冠或沙士，香港醫護界與社會團結一致，是全球罕有的例子，港人應引以自豪。作為醫護界的一分子，他不忘勉勵同業要繼續以病人利益為首位，而自己的利益，甚至生命安危則為次要。

▲ 高醫生不時透過各類型活動分享專業經驗，期望為香港貢獻更多。

情理兼重 大醫精誠

經常面對生老病死的情況，醫生容易感到迷惘。高醫生分享說，醫生一方面要理性分析，要科學診斷，才可以幫助病人，他反問：「若像病人般焦慮緊張，怎能照顧病人，幫助他們？」另一方面，他強調醫生也要有同理心，體會病人苦況，感受病人的切膚之痛，感同身受才能夠與病人同行。掌握醫術之餘，要維持情緒平衡，情、理兼重，所謂「大醫精誠」，相信也是這個境界。

現雖已離開了「熱廚房」，但高醫生仍不時透過專業或非全職的參與，例如經驗分享，期望為香港貢獻更多。

【後記】有心 用心 有堅持

「和藹、親切，很有親和力」是高永文醫生普遍予市民和病人的印象，但我更欣賞他在各方面的推動工作及貢獻，當年他積極協助我們推廣健康舞運動，真誠、用心，有口皆碑。訪問當天，高醫生因要替病人做手術，所以清早5時便起床，正是對病人有心、用心的表現，仁醫的堅持，從來沒變。

高醫生祖籍潮州，很有潮州男士那種愛家、顧家的特質，是很典型的「潮」男。閒來弄弄家鄉菜，喝喝茶，對品茗、攝影，尤其是鳥的攝影，他都別具心得。想不到在醫療以外，他還是個生活藝術的專家，實在令人佩服。