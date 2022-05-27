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Tiffany & Co.繁花盛放

副刊版 2022/05/27

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花開花落自有時，屬自然界的定律，我們捉不到，留不住，Tiffany & Co.的設計師及珠寶工匠便透過首飾的造型及寶石來把花兒盛開的美態保存下來，化成200多件絢麗奪目的高級珠寶，更將它們放到位於中環

...

欄名 : Jewelry

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