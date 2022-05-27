療癒的力量 QEELIN 副刊版 2022/05/27 分享： 分享： 葫蘆本是古老的植物，最初只用作盛器，後來才在堪輿學中引伸成「華佗再世」之意。而在風水學說中，如家宅的巒頭藏風聚水之地，能見到呈葫蘆形的湖泊，此地定必出名醫之說。 誠然，本欄並非深究堪輿學說，筆者在意的是 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Tiffany & Co.繁花盛放 今日 Tiffany & Co.繁花盛放 白房子下的地中海美學 BVLGARI X CASABLANCA 2022/04/29 白房子下的地中海美學 BVLGARI X CASABLANCA 再世柯德莉夏萍Cartier 2022/04/22 再世柯德莉夏萍Cartier FRED XL大流行 2022/04/15 FRED XL大流行 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 2022/04/08 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 疫情 品牌 設計 AR 蛋 珠寶 風水 多元文化