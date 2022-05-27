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療癒的力量 QEELIN

副刊版 2022/05/27

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葫蘆本是古老的植物，最初只用作盛器，後來才在堪輿學中引伸成「華佗再世」之意。而在風水學說中，如家宅的巒頭藏風聚水之地，能見到呈葫蘆形的湖泊，此地定必出名醫之說。

誠然，本欄並非深究堪輿學說，筆者在意的是

...

欄名 : Jewelry

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