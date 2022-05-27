恒基地產首推ESG合作計劃　業主夥The Henderson租戶及其員工實現可持續發展

▲ 「ESG合作夥伴計劃」將於The Henderson中落實，實現以數據為本、造福社會的可持續發展目標。（效果圖由Arqui9製作）

中環作為發展已久的金融核心區，近年已少有全新甲級商廈落成，但隨着恒基地產於中環的旗艦商業項目「The Henderson」即將落成，將成為未來中環甚至香港的嶄新地標。早前恒基地產更宣布將推出香港地產業界首個由業主、租戶及其員工共同參與的「ESG合作夥伴計劃」（下稱計劃），計劃將於The Henderson中落實，並融入大數據及虛擬分身等創新科技，實現以數據為本、造福社會的可持續發展目標。

▲ 超甲級商廈The Henderson已獲得眾多榮譽，將重新定義智能及可持續的未來工作場所。（此效果圖僅供參考及將以最終設計圖則為準）

超甲級商業大廈 創劃時代辦公空間



超甲級商廈The Henderson座落於中環美利道，位處核心商業區，周邊圍繞着香港最知名的企業和政府最高機關。The Henderson擁有與眾不同的特質，包括大廈的外觀設計、室內空間、日常運作都加入了環境、社會和管治（Environmental, Social and Governance，簡稱ESG）、可持續發展及綠色建築等元素，勢將成為代表香港可持續發展進程的重要地標，加上極為完善的交通道路網絡，滙聚眾多世界一流、擁有共同理念的企業和領袖。



ESG概念近年受到投資者的高度關注，ESG體現投資者重視社會責任、環境保護，積極回饋社會，故此不少大企業都將ESG納入營運方針，重視可持續發展。



今次恒基地產推出的ESG合作夥伴計劃，將利用集團在物業智能及創新科技發展的成果，套用在The Henderson的日常運作。恒基兆業地產集團主席李家誠博士表示：「可持續發展對於構建更美好、更宜居未來是不可或缺的一環。我們希望通過這個全面的ESG合作夥伴計劃，在The Henderson建立一個智能化及可持續的劃時代工作環境，同時確立集團在可持續發展方面的領導地位，帶領業界重塑ESG發展格局。」



ESG合作夥伴計劃 構建三方合作平台



是次推出的ESG合作夥伴計劃主要可分為兩個部分。第一部分是增設獎賞計劃，業主鼓勵The Henderson租戶及其員工共同實踐對環境、社會和管治友好的行為，推動大眾改變生活習慣，宣揚可持續發展的理念。第二部分則是透過新一代大數據智慧管理平台收集數據，讓參與的租戶能夠有效地追蹤、評估和量化企業於ESG方面的表現，協助他們準備ESG報告，把握綠色經濟時代的發展機遇。

鼓勵租戶員工參與 儲「HEND COINS」換獎賞



作為計劃第一階段的重點，The Henderson的ESG合作夥伴計劃透過推出具吸引力的獎賞以提升租戶員工的參與度，促成業主、租戶及其員工三方共同參與，做法領先香港同業，亦使計劃觸及範圍更廣。

▲ ESG合作夥伴計劃推出具吸引力的獎賞以提升租戶員工的參與度，員工達到特定可持續發展目標，即可獲得「HEND COINS」積分，直接可換領獎賞。（效果圖由Cosmoscube製作）

計劃將會收集租戶於企業營運和僱員於個人參與ESG友好行為的數據，他們只須於「碳中和」、「身心健康」、「同心協力」和「文化共融」四個不同範疇，達到特定可持續發展目標，即可獲得「HEND COINS」積分，直接可換領獎賞。The Henderson將設有大數據智慧管理平台，記錄租戶及其員工的ESG表現，他們更可輕鬆透過「智慧辦公室」手機應用程式進行一站式記錄和管理。



全方位紀錄ESG表現 實時記錄分析數據



另一方面，由於社會各界對ESG報告日益重視，現時根據香港交易所的要求，本港上市公司每年均要發布ESG報告。過去企業撰寫ESG報告時，往往會出現評估標準不統一和人力成本高昂的問題。然而，企業未來在The Henderson設置辦公室，將能享受數碼轉型帶來的成果，以更低成本、快捷實時地取得多元化的ESG數據。



作為計劃另一主打，The Henderson採用先進的「虛擬複製」（Digital Twin）技術，為物業創造一個虛擬分身，以進行ESG數據管理。透過物業的尖端資訊科技基建，結合建築訊息模型（BIM）和智慧設施管理系統（FM Portal），全面收集12項有關ESG之重要數據，包括能源使用、碳排放和廢物管理等，為租戶提供實時資料，協助其擬定最佳的ESG策略。此等全面的數據庫，不僅有助租戶參與本地及國際ESG／可持續發展表現評級及認證，例如恒生可持續發展企業指數、道瓊斯可持續發展指數及MSCI ESG指數，同時有助租戶根據香港交易所、全球報告倡議組織（GRI）及氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的要求作出披露。

劃時代商業項目 打造「地標中的地標」



該項目座落中環核心「地王」，2017年曾經創下全球最高價值地皮的紀錄，恒基地產銳意將項目打造為國際矚目的「地標中的地標」，特別委聘了知名建築師事務所Zaha Hadid Architects進行設計，成為該建築事務所在香港的首個商業建築設計項目。大樓的外型設計承襲「曲線女王」Zaha Hadid的優雅曲線風格，以花蕾蓄勢綻放的形態作為設計靈感，巧妙地演繹出花蕾的層層結構，回應大自然的有機與不規則之美，落成後將進一步豐富和提升香港的城市景觀。



流麗曲線優雅外觀 首引入曲面玻璃幕牆



為了塑造出猶如立體雕塑的外型，The Henderson特別引入了曲面玻璃幕牆──是全港首個採用這嶄新設計和技術的建築項目。集團專門從德國訂造一系列高科技四夾層、雙曲面強度玻璃，配合非凡的造工和分毫不差的頂尖工藝，完美拼合組裝每一組玻璃幕牆，將建築物的室內空間、外圍的綠化地帶和周邊環境無縫連繫。

▲ The Henderson外型以花蕾蓄勢綻放的形態作為設計靈感。（效果圖由Arqui9製作）

憑ESG生態系統 榮獲多項建築大獎



作為全城矚目的超甲級商廈，綠色建築的最新示範作，The Henderson至今已成功贏得多項業界榮譽，包括環保建築大獎2021新建建築類別（興建及／或設計中項目—商業）大獎、領先能源與環境設計（LEED）鉑金級前期認證（結構體）、WELL健康建築標準鉑金級前期認證、及綠建環評（BEAM Plus）（新建建築）暫定鉑金級認證。整個項目預計於2023年落成，屆時將成為具備全方位ESG生態系統、可持續的劃時代辦公空間，迎來可持續發展的一個新里程碑。

▲ The Henderson至今已成功贏得多項綠色建築大獎。（效果圖由Cosmoscube製作）

(特約)