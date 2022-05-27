將軍澳中心 9成放盤受惠寬樓按 地產版 2022/05/27 分享： 分享： 將軍澳區內的私樓大多分布於港鐵站沿綫，而且大部分基座均設商場，將軍澳中心亦不例外，其商業部分早年已進行大翻新，引進不少食店、零售店舖，其受歡迎程度大為提升。 由新世界、恒基、南豐及華懋攜手發展的將軍澳中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 將軍澳中心入門3房 望城市及遠山景 今日 將軍澳中心入門3房 望城市及遠山景 將軍澳中心2房2廳 裝修新淨實用 今日 將軍澳中心2房2廳 裝修新淨實用 將軍澳中心樓底高日照足 內籠裝潢雅致 今日 將軍澳中心樓底高日照足 內籠裝潢雅致 你可能感興趣 將軍澳中心入門3房 望城市及遠山景 今日 01:00 將軍澳中心入門3房 望城市及遠山景 將軍澳中心2房2廳 裝修新淨實用 今日 01:00 將軍澳中心2房2廳 裝修新淨實用 將軍澳中心樓底高日照足 內籠裝潢雅致 今日 01:00 將軍澳中心樓底高日照足 內籠裝潢雅致 成交 放盤 將軍澳中心 將軍澳 將軍澳豪庭