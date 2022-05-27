將軍澳中心 9成放盤受惠寬樓按

將軍澳區內的私樓大多分布於港鐵站沿綫，而且大部分基座均設商場，將軍澳中心亦不例外，其商業部分早年已進行大翻新，引進不少食店、零售店舖，其受歡迎程度大為提升。

由新世界、恒基、南豐及華懋攜手發展的將軍澳中

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