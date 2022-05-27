會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 副刊版 2022/05/27 分享： 分享： 最近洗腦神曲之一必數《東鐵過海真的很興奮》，坐東鐵直達港島，還有全新落成的會展站，這條沙中綫終面世，確實值得興奮。會展站工程歷時多年，附近環境亦面目全非，今次決定在會展站出發，遊走周邊新與舊景點，來個 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 2022/05/21 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 2022/05/14 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 2022/05/07 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 2022/05/07 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 2022/04/30 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 灣仔 灣仔區 中環灣仔填海 香港會議展覽中心 港鐵 沙中綫工程 Local Tour 歷史文化