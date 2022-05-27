會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標

最近洗腦神曲之一必數《東鐵過海真的很興奮》，坐東鐵直達港島，還有全新落成的會展站，這條沙中綫終面世，確實值得興奮。會展站工程歷時多年，附近環境亦面目全非，今次決定在會展站出發，遊走周邊新與舊景點，來個

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