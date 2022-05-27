布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 副刊版 2022/05/27 分享： 分享： 泰國已正式開關，相信不少期待已久的港人也相當心動，如正在物色布吉酒店，這個KKday套票絕對超值。4晚布吉酒店連早餐只需$499，更送HK Express $500泰國機票現金劵、1天布吉專車遊，價錢 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 2022/05/24 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation 2022/05/14 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 2022/04/23 KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 2022/03/29 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 2022/03/26 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 泰國 布吉 酒店 著數優惠 旅遊資訊