疫情爆發後，網上社交平台出現不少「專家話」，有專家教你防疫、教你增加免疫力、教你補身、教你科學、教你中醫……項目多不勝數，有時是知名專家（但未知真偽），更多時只是不知名某某專家。

到底何謂專家？

世上有各式各樣的「專家」，定義上，只要在某方面知識或技術比一般人高，便可稱專家，但在醫學和科學層面上，便應有客觀證據，證明這較高的知識和能力，而不是單靠自稱。

香港專科醫生能稱上「專家」，因有指定六年以上訓練，再要通過考試，但要明白，還有「專家的專家」這回事，例如合格骨科醫生是專家，但骨科醫生中，還有專攻手踭、手腕的，除額外訓練外，還要把大部分時間、精力專注於相關方面。

另一類「專家」，是某學會的代表或主席，學會多數由一群有專業知識的「專家」組成，例如：兒科學會、肺科學會等，被選出的主席或代表大多具有專業資格，但定要留意，代表是民選誕生而並非代表其知識和能力水平，而他的「專家話」可以代表學會，也可代表個人，讀者定要小心分辨。

第三類便是專門研究某項目的學者，大部分是大學教授，例如：香港在抗疫中的政府專家顧問團，便包攬了兩間大學的教授，他們不僅擁有學識，其研究結果在國際醫學文獻刊登，更能影響全球的治療方向，是改變性的專家，可是此類專家在港不多。

各式各類的專家，可信性也不一，要聽「專家話」，便先要認清是甚麼專家。