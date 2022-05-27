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輸到尾的姿態

副刊版 2022/05/27

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面對着：一、男童把得得B挨倒，跌碎價值五萬元的產品；二、商店職員收下男童父母三萬多元的賠償費；三、逾千人到該公司社交平台鬧爆俾嬲，KKplus該如何看待這個局面？

一、公眾輿情沸騰，第一下出招就應放在如何平息公憤、防止火上加油？這個場景，並非爭拗誰對誰錯的問題（兩邊都可以有錯），而是解決已發酵的公眾負面情感和觀感問題，最不應做的，是予人高冷的口脗去拗我方有理據收取賠償。

二、這是個千載難逢的機會：當全城都關注該店會點做時，若第一招出得漂亮爽快，以積極主動（proactive）和良好姿態（high ground）回應和處理，成功贏得公眾好感和製造talking point，那個報銷了的五萬多元（被推爛了的公仔價值），直頭是最便宜、最抵的公關費。

該店本可第一招即來個華麗逆轉，若在輿論發酵初期，即時派人私下聯絡男童父母，為產品擺放失策和讓孩子受驚向父母道歉，立即退回賠償，送上小心意，再發新聞稿交代一切，指出男童父母接納和滿意該公司的處理及心意，那就是個良好的主動姿態。若當事人都無事，周邊也炒作不起。若男童父母得到安撫，說不定會主動說回幾句好話，那就將會是最強的Third Party Endorsement（第三方支持）。

然而，該公司在事發後，卻在凌晨一時來個「澄清聲明稿」，整篇語調、定調、做法、焦點、時間統統錯晒，此情此景，還以嚴正口脗死拗自己有理有據，徒添公眾反感。事情發展一如所料，聲明post最終撤回，繼而道歉和退款。假如同樣動作，能一早主動而非在公眾輿論壓力下，才被動去做，效果將是天淵之別。如今在群情洶湧後，才聯絡涉事父母道歉和退款，再送贈禮品，即使未去到令人有假情假意之感，也有突兀造作之嫌。男童父母拒絕禮品，並強調「我唔係嚟攞着數嘅」，該店在整件事的姿態上，可謂由頭輸到尾。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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