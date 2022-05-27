重拾財政紀律 應對通脹關鍵

過去一年多，商品價格攀升無疑是用來解釋高通脹現象的最常見因素之一。然而，通脹是指整體物價水平上升，將其歸咎於個別商品價格上漲，從而傳導至整個經濟體各領域，不僅在邏輯上略顯牽強，而且與現實嚴重不符。

參考1960年至今的彭博商品指數，目前水平與1979年末相若（圖一）；換言之，商品價格雖時有起伏，但過去逾42年內，卻無錄得任何累計升幅，而期間消費者日常購買的各種貨物、服務，相信無一例外出現數倍甚至幾何級數飈升。把曠日持久上揚的整體物價，歸因於過去數十年唯一能保持相對穩定的商品價格，顯然與現實存在極大出入。

再將1980年至2022年4月的美國消費者物價指數（CPI）與彭博商品指數比較，期內CPI累計上升約272%，商品價格則下跌近16%（圖二），商品價格拉升整體通脹的判斷，明顯缺乏根據。

相比之下，貨幣供應與物價水平之間的關係密不可分。由於通脹是指一個經濟體的整體物價上升，貨幣超發是必要條件，金融海嘯後的長期零利率政策與量化寬鬆年代，央行資產規模、貨幣基礎急速膨脹，為通脹失控創造了基礎。2020年初開始美元M2以破歷史紀錄速度飈升，領先於CPI失控，顯示貨幣供應推升整體物價（圖三方框）。

財政開支膨脹 貨幣供應飈升

央行能夠直接控制的，只是貨幣基礎，雖然量化寬鬆無異於憑空印鈔，但創造的流動性主要停留在資產市場內推升各種資產價格，沒有即時導致通脹顯著惡化。貨幣基礎轉化成貨幣供應，需要銀行借貸與政府開支的配合，疫情後美國政府極速膨脹的各種福利、公共開支，需要通過發債支持，而聯儲局大規模買債計劃，等同於間接貨幣化（monetize）債務。財政、貨幣政策雙管齊下，導致了貨幣供應激增從而拉升整體物價的現象。

而美國公共債務規模，亦與整體物價呈顯著正相關性，2020年疫情後出現大規模舉債，同樣領先於CPI失控（圖四方框）。無紀律的財政開支，點燃了聯儲局埋下的貨幣基礎藥引，貨幣供應激增的必要及充分條件同時具備，物價隨即飈升。

可見，把整體物價飈升歸咎於時有波動、卻缺乏長期升幅的商品價格，無助對症下藥。要真正解決通脹惡化問題，除了央行收緊貨幣政策，亦需要公共政策決策者重拾財政紀律。