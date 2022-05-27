資深的讀者應該記得，2005年12月香港曾出現過一起大型騷動，是自1967年以來的首次。事緣大批韓農湧來香港，抗議在會展中心開會的世貿組織對他們的損害。他們在港又表演跳海、又衝擊警察的盾牌陣，對2019的黑暴頗有啟發作用。

在韓農鬧事期間，香港國際記者雲集，有一位奧地利的記者也突然跑到我辦公室訪問，訪問的主題使我十分驚訝：他想知道中國在甚麼時候會分裂成多個小國。我的驚訝是這位資深記者顯然完全相信中國快將分裂，我對此判斷則大不以為然，因我沒有看到任何蛛絲馬迹。這次「訪問」也許不會被刊出，又或許他的來意是要刺探香港會否從中國獨立出去。

我事後想想，為何在這次訪問中，我與該記者似有重大的文化及歷史隔閡。縱觀歷史，自羅馬帝國衰亡後，大半個歐洲都碎片化為多個中型與小型國度；19世紀德國及意大利各自的統一，令國家數量減少了一些，但蘇聯及南斯拉夫解體後，國家的數目又再大幅上升，現時有40多個國家，具體數目則要視乎某些國家是否被承認。該記者在這種環境下生活，對國家統一視為異數，並不稀奇。

反觀在華人社會，讀過歷史的都知道，自秦統一天下，度量衡制度劃一，又設立沿用了2,000多年的郡縣制，以作官僚管治架構的核心；中國雖也有經歷三國、南北朝、五代十國等分裂狀態，但終歸大一統的時間居多。中國當今國勢強盛，統一台灣的意志堅定，港獨已是癡人說夢，只能矇騙廢青，西方世界某些人希望中國分崩離析的「願景」，只是存於幻想之中。

大一統時間居多 中國強盛

上述文化歷史的不同，尚未能解答一個更基本問題：從國家與人民利益出發，究竟是統一還是分裂好？認同小國寡民才是理想狀態的人，可以指出不同地區的人民有文化、利益、宗教及歷史的衝突，把他們硬拉在一起，遵守相同的法律、選出同一個人做領導人，徒自製造無休止的內部衝突，大家不服彼此，人民自由也可能受損。

這種說法不用全盤否定，但把有衝突的人民分放在不同國家，問題便解決、便不打仗嗎？有人統計過，在歐洲歷史上發生過的戰爭，數目遠超過在中華大地之上出現過的戰爭。

我們亦可以成敗論英雄。當今世界3大經濟板塊是美國、中國與歐盟，過去還有未解體前的蘇聯。這些國家或同盟之所以可在國際上有最高影響力，與其規模大小有莫大關係；我們再看看歷史，便可更清楚。

美國在立國之初，本有13個州，雖有所謂的聯邦政府，但各州之間關係疏離，只有一份5頁紙的《邦聯條例》把她們拉在一起。這條例是美國立國的依據，但其實當時中央政府並無實權，既不可自行徵兵，對關稅亦沒有話事權，總統有如周天子一樣，各路諸侯可以不予理會。當時英國與美國打貿易戰，以懲誡美國的不聽話，但美國中央政府卻無法統一各州各自為政的貿易政策，十分被動；1783年美國從獨立戰爭中走出來，中央及州政府都財困連年、弱不禁風，中央政府無法抽稅，只能靠各州進貢，但當時州政府及中央政府都欠下巨債。

美靠憲法集權 國力大增

美國解決的辦法，是在1789年出了一份《憲法》，中央權力大增，但州政府為何肯聽中央指點江山？當時的幾位開國之父，或稱為「聯邦人」的有識之士，想出了一條絕橋，便是聯邦政府答應為各州政府包底，替她們還清債務，當然這需要接受憲法中容許的中央政府有徵稅權。

各州受到引誘，終於同意接受新撰就的《憲法》，美國便真正統一起來，其後國勢發展銳不可擋；到了1840年，聯邦政府放棄了替州政府財政包底的承諾，但此時聯邦政府力量已壯大了，州政府反對也無效。

歐洲如何面對分裂所帶來的問題？歐盟成立後，所倚靠的方法是有統一貨幣，各國人民可自由到各成員國居住及工作，仿如在同一個國家般，歐洲的國際影響力也就加強了。但歐盟有一重大缺陷，便是各成員國政府的財政獨立，你用你的錢、你發你的債，與我無關，如此一來，各國便又無法真正綁在一起，實力便始終處於美國之下；加上美國主導北約軍隊，歐盟也只是聽命於人。

成員國財政獨立 歐盟難超美

中國若非統一的大國，有無今天的國際地位及經濟發展？恐怕不會。舉幾個例子，歐洲一早已有高鐵，但發展程度比中國差遠了，究其原因，是火車從一國到另一國所涉及的班次票價，都是主權國話事，跨國坐火車十分麻煩，但中國便無此問題。中國能發展出世界最齊全的工業生產鏈，與其各省市都在同一個大市場、可各自分工有莫大關係；歐盟成員國間雖無關稅，但各國利益不同，總是達不到中國生產鏈的發展程度。

由此看來，在國家競爭中，統一的大國佔有重要的優勢，中國政府深明此理，對維持統一打擊分裂，不會手軟，支持分裂的會被視為漢奸。