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蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項

行政人員版 2022/05/27

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去年蘋果（Apple）宣布調整App Store政策，要求所有應用程式必須提供允許用戶刪除自己帳戶的選項。這政策已被蘋果推遲了兩次，惟日前宣布，就政策執行定出最後期限為6月30日。

蘋果表示，從今年6月

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欄名 : 科技新知

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