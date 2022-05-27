蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項 行政人員版 2022/05/27 分享： 分享： 去年蘋果（Apple）宣布調整App Store政策，要求所有應用程式必須提供允許用戶刪除自己帳戶的選項。這政策已被蘋果推遲了兩次，惟日前宣布，就政策執行定出最後期限為6月30日。 蘋果表示，從今年6月 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫 今日 Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 2022/05/26 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 2022/05/26 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 2022/05/25 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 2022/05/25 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 手機Apps App Store 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件