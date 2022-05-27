  • 27°C
香港時間 : 2022527日 (五) 02:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫

行政人員版 2022/05/27

分享：

分享：

遊戲開發商Niantic旗下遊戲以Pokémon GO較為人熟悉。該企近日宣布將推出擴增實境（AR）互動社交應用程式Campfire，讓Pokémon GO玩家透過程式組織活動、與其他玩家分享內容。

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項
今日
蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項
提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0
2022/05/26
提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0
蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播
2022/05/26
蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播
Informatica新產品 免費快速上傳雲端
2022/05/25
Informatica新產品 免費快速上傳雲端
Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱
2022/05/25
Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱
商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲設置 電玩手遊 遊戲 AR

上一篇文章

蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項

下一篇文章

利潔時港台舵手 人性化管理致勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？