Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫 行政人員版 2022/05/27 分享： 分享： 遊戲開發商Niantic旗下遊戲以Pokémon GO較為人熟悉。該企近日宣布將推出擴增實境（AR）互動社交應用程式Campfire，讓Pokémon GO玩家透過程式組織活動、與其他玩家分享內容。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項 今日 蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 2022/05/26 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 2022/05/26 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 2022/05/25 Informatica新產品 免費快速上傳雲端 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 2022/05/25 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲設置 電玩手遊 遊戲 AR