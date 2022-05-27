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穩定幣不穩定 投資者昂貴一課

行政人員版 2022/05/27

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近年不少人因投資加密貨幣而致富。然而這些貨幣及交易既不受政府監管，又容易受到影響，某位名人如Elon Musk一條Twitter已足以令其價格暴升急跌，加上NFT市場活躍，投資者自然希望可以減少風險，

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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