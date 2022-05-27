穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 行政人員版 2022/05/27 分享： 分享： 近年不少人因投資加密貨幣而致富。然而這些貨幣及交易既不受政府監管，又容易受到影響，某位名人如Elon Musk一條Twitter已足以令其價格暴升急跌，加上NFT市場活躍，投資者自然希望可以減少風險， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 2022/05/23 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 Reframing式思考 重整心態助抗逆 2022/05/20 Reframing式思考 重整心態助抗逆 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 2022/05/16 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 教育進入元宇宙 激發學生潛力 2022/05/13 教育進入元宇宙 激發學生潛力 在家工作新常態 利僱主拓人才庫 2022/05/06 在家工作新常態 利僱主拓人才庫 虛擬貨幣 Fintech 虛擬貨幣種類 投資產品 金融 區塊鏈 NFT 聯繫滙率 銀行 美元