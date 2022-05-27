招聘藉性格測試 須留意工具6缺點

【本報訊】近年許多企業以性格測試評估工具進行招聘，對於部分行業僱主而言，面試中加入性格測試部分，能更了解潛在員工。據TheNextWeb報告表示，性格測試現廣泛用於企業招聘，可節省面試評估時間；但報告

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