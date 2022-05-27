招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 行政人員版 2022/05/27 分享： 分享： 【本報訊】近年許多企業以性格測試評估工具進行招聘，對於部分行業僱主而言，面試中加入性格測試部分，能更了解潛在員工。據TheNextWeb報告表示，性格測試現廣泛用於企業招聘，可節省面試評估時間；但報告 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 2022/05/26 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 企業挽留新員工 10招助適應工作 2022/05/25 企業挽留新員工 10招助適應工作 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 2022/05/24 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 2022/05/23 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 2022/05/20 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 行業 人力資源 歧視 多元文化 履歷表