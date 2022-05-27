黃埔天地6月「節節有賞」 送美食現金券‧迷你靚車送Daddy

6月將迎來端午節和父親節，黛安收到風，紅磡黃埔天地將舉行「6月節節有賞」活動，包括6月3至5日端午節期間舉行嘅「消費‧食玩賞」，仲有6月18至19日父親節舉行嘅「迷你靚車送Daddy」換領活動。

當中「消費‧食玩賞」舉行期間，凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同商戶嘅即日單一機印發票，即可換$50指定美食現金券，以及$50雷霆保齡現金券各1張。

至於「迷你靚車送Daddy」換領活動，就會送出精美迷你合金模型車，推廣期內喺場內消費滿$600或以上，憑最多2張即日電子貨幣付款存根，連同商戶嘅即日機印發票，就可以換領指定嘅迷你合金模型車仔，可以送畀爸爸氹佢開心。有關美食及保齡現金券、模型車數量有限，換完即止。

另外，即日起至6月30日，喺黃埔天地消費滿$200或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根或交易紀錄頁面，連同商戶嘅即日單一機印發票，除可享即日3小時免費泊車，更可額外獲贈1小時免費泊車券1張，留返下次泊車時使用。

本文轉載自《晴報》

▲ 迷你合金模型車