  • 27°C
香港時間 : 2022527日 (五) 04:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃埔天地6月「節節有賞」 送美食現金券‧迷你靚車送Daddy

行政人員版 04:00 2022/05/27

分享：

分享：

6月將迎來端午節和父親節，黛安收到風，紅磡黃埔天地將舉行「6月節節有賞」活動，包括6月3至5日端午節期間舉行嘅「消費‧食玩賞」，仲有6月18至19日父親節舉行嘅「迷你靚車送Daddy」換領活動。

當中「消費‧食玩賞」舉行期間，凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同商戶嘅即日單一機印發票，即可換$50指定美食現金券，以及$50雷霆保齡現金券各1張。

至於「迷你靚車送Daddy」換領活動，就會送出精美迷你合金模型車，推廣期內喺場內消費滿$600或以上，憑最多2張即日電子貨幣付款存根，連同商戶嘅即日機印發票，就可以換領指定嘅迷你合金模型車仔，可以送畀爸爸氹佢開心。有關美食及保齡現金券、模型車數量有限，換完即止。

另外，即日起至6月30日，喺黃埔天地消費滿$200或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根或交易紀錄頁面，連同商戶嘅即日單一機印發票，除可享即日3小時免費泊車，更可額外獲贈1小時免費泊車券1張，留返下次泊車時使用。

本文轉載自《晴報

迷你合金模型車

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - LINE FRIENDS綠色洗髮護髮皂 用料天然製作環保
今日
LINE FRIENDS綠色洗髮護髮皂 用料天然製作環保
八卦名利場 - 挪亞方舟《森動》綠悠遊 有機農莊‧市集‧手作坊
今日
挪亞方舟《森動》綠悠遊 有機農莊‧市集‧手作坊
八卦名利場 - Häagen-Dazs™真果系列雪糕 西瓜士多啤梨+車厘子黑莓
今日
Häagen-Dazs™真果系列雪糕 西瓜士多啤梨+車厘子黑莓
八卦名利場 - 戶戶送×5餐廳×嘉道理農場 世界環境日點餐 送種子感謝卡
今日
戶戶送×5餐廳×嘉道理農場 世界環境日點餐 送種子感謝卡
八卦名利場 - 一田購物優惠日帶動消費氣氛 4大激減熱話助市民慳錢
2022/05/26
一田購物優惠日帶動消費氣氛 4大激減熱話助市民慳錢

上一篇文章

挪亞方舟《森動》綠悠遊 有機農莊‧市集‧手作坊

下一篇文章

Häagen-Dazs™真果系列雪糕 西瓜士多啤梨+車厘子黑莓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？