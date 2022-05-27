防抄襲 管理層需把關

上個周末，內地廣告圈發生了一件大事，就是奧迪在小滿節氣當日，推出「小滿」廣告，但涉嫌抄襲抖音博主北大滿歌的影片文案。

我本能的第一個反應是，這會不會是無心之失呢？現在資訊發達，抄襲一定會被發現，理論上不會有很多人存心抄襲。而且我們每天接觸到太多資訊，有時某些想法，也不知是自己原創，還是不知不覺地從人家的作品獲得啟發。

但我看過兩段影片的比較後，也肯定這是抄襲了。廣告片的創意廣告公司亦發表聲明，承認該公司奧迪服務團隊版權意識薄弱，在未與版權方溝通下，直接使用了北大滿哥關於「小滿」的影片文案。

我相信同樣的事情，應該不會發生在香港，香港人版權意識無論如何也強一點。如果明知出處的話，應該先和原創者洽商，不會在沒知會的情況下，連作者名字也不提便借用了。

這支廣告片本來意境很好，也很配合品牌的定位和精神面貌，我相信作者也喜歡作品被賦予更豐富的生命，不會吊高來賣，現在要抽起，真有點可惜。

廣告是重視創意的行業，抄襲是很羞辱的事情，我相信大部分的抄襲事件都是無心之失。但創作團隊的管理層，也應該做好把關的工作，只要上網搜尋一下，便會發現有沒有類似的創作，避免抄襲的指控。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》