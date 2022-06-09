【宏利香港125周年】 宏利與港人同行　成就本地持續經營最悠久保險品牌

保險業對香港的發展一直貢獻良多，而宏利（Manulife）更自香港開埠以來扎根香港，陪伴港人125年，見證本港由一個籍籍無名的小漁村，蛻變為舉世知名的繁榮都市，是香港持續經營歷史最悠久的人壽保險公司。想知宏利怎樣支持香港發展，以及當中有甚麼有趣的小故事？以下立即為大家揭曉！



風雨同行 見證香港發展



問：守護無分地域，宏利陪伴幾代港人成長？



答：由加拿大首任總理麥克唐納爵士（Sir John A. MacDonald）於1887年成立的宏利，雖然「祖籍」加拿大，但她成立10年後，即約1897至1898年間已把業務拓展至上海和香港，其後更於1940年代在中環溫莎行（現為置地廣塲）開設辦公室，自此一直與港人經歷高低起跌，125年來陪伴着大家和各位的家人成長！

▲ 宏利早於1940年代已在中環溫莎行（左）（現為置地廣塲）開設辦公室。

問：保障承諾豈只一紙公文，宏利團隊如何以行動守護港人？



答：二次大戰期間，香港曾被入侵並發生歷時18日的香港保衛戰，當時宏利的香港分行負責人Eric Mitchell，便加入志願者組成的香港守軍，並擔任中校。與此同時，宏利的代理人鄧先生亦毋懼戰火的威脅，在空襲期間返回中環空無一人的辦公室，目的只為幫助客戶完成投保程序。

▲ 香港分行負責人Eric Mitchell（前排中）於香港保衛戰中加入志願者組成的香港守軍，守護香港。

多年來，宏利一直積極回應社會需要。例如在2003年沙士（SARS）爆發期間，宏利推出We Care • We Share活動，分別為感染沙士而身故的客戶提供5萬港元的援助，把醫護人員的保額提升1倍至10萬港元，並向慈善機構捐款30萬港元，與市民攜手抵抗疫情。而在2004年的南亞海嘯中，3名宏利客戶遇難，包括一名受保人及其受益人，其後他們的遺體經DNA鑒定身份後，宏利的代理人隨即跟進有關保單，並把理賠款項轉交予其年邁的雙親。



除了適時挺身而出以外，宏利代理人亦持續守護對客戶的服務承諾，甚至信守一生。就像1954年加入宏利的代理人孫永祚（Joe）便服務客戶逾65年，其任職生涯之長甚至於2017年成為健力士世界紀錄「最長職業生涯的企業銷售人員」的得主。

▲ 1954年加入宏利的代理人孫永祚（左3）服務客戶逾65年，其任職生涯之長甚至為健力士世界紀錄「最長職業生涯的企業銷售人員」的得主。孫先生於今年4月辭世。

百年專業 革新保險體驗



問：作為一家百年企業，宏利如何求新求變？



答：勇於創新、擅長靈活變化一直是宏利的DNA，也是支持該公司持續發展的動力。例如在產品設計上，先後推出多項嶄新產品，包括早在1910年代推出專為女性和兒童而設的保險產品；宏利一直緊貼市場脈搏、想客戶所想，因應部分嚴重疾病的復發機會較高，該公司的「活耀人生危疾保」計劃便讓客戶於首次嚴重危疾索償後，可就癌症、心臟病及中風等獲得額外賠償，令保障得以延續¹。

▲ 宏利早在1910年代已推出專為女性和兒童而設的保險產品。

▲ 早在20世紀拓展本地市場時期，宏利已設計並出版中文版的產品手冊，以便客戶查閱。

配合資訊科技的應用，宏利於2018至2019年期間，先後推出ClaimSimple.hk及BuySimple.hk網上平台，前者助客戶網上尋找醫生、下載醫療卡及遞交索償申請；後者則讓客戶投保自願醫保計劃及開設指定強積金帳戶，為客戶帶來更簡單便捷的服務體驗。



另外，在退休金管理方面，宏利擁有逾85年的豐富經驗，她自1936年開始提供退休金管理服務，並於2000年進入強積金市場。而自2016年起，該公司更成為全港第一大強積金供應商²，目前服務全港達230萬個強積金帳戶。



多年來，宏利的退休金管理服務同樣屢創新猷，為打工仔提供可捕捉獨特市場機遇的投資選項；2020年推出全方位退休方案，迎合退休前後的需要，旨在滿足強積金成員於退休前累積儲備以及於退休後獲得定期派息的期望。



問：保險公司化身健康生活專家，宏利將保險融入生活？



答：秉承持續創新的理念，宏利自成立以來積極完善客戶服務體驗。早在20世紀拓展本地市場時期，宏利已設計並出版中文版的產品手冊，以便客戶查閱；而踏入21世紀，配合資訊科技的發展，該公司於2015年推出創新健康計劃ManulifeMOVE，鼓勵客戶建立健康活力生活兼享保費折扣優惠，實現保險融入生活。

▲ 宏利於2015年推出創新健康計劃ManulifeMOVE，鼓勵客戶建立健康活力生活兼享保費折扣優惠。

問：疫情下，宏利如何守護港人健康？



答：疫情期間，人與人之間的社交受到限制，宏利仍然致力滿足客戶的保障需要。例如在投保方面，宏利於2020年疫情爆發初期，率先推出專為代理人而設的「虛擬會面」遙距投保平台，令客戶可透過該平台向宏利的代理人購買各類保險產品，令投保過程更安全和便利。至於保障方面，該公司又不斷提升及擴大2019冠狀病毒病的保障範圍，包括就接種疫苗副作用、入住指定社區治療設施治療2019冠狀病毒病，以及住院或接受日間手術前進行2019冠狀病毒病測試提供免費保障。



此外，為響應政府的疫苗接種計劃，宏利乃業內率先安排僱員及代理人在辦事處接種疫苗的企業，並為接種疫苗的僱員提供休假。而在2020年初，宏利先後捐贈23,000個口罩及3千支酒精搓手液予市民；及至2021年，該公司更推出市場首個由商界贊助的醫療券慈善計劃——宏利「券顧您健康」計劃，帶頭為多達2,000名低收入家庭的支柱提供支援，助他們改善健康和生活。

▲ 宏利是全港首間捐贈防疫用品的保險公司，在疫情期間向弱勢社群捐贈23,000個口罩及3,000瓶酒精搓手液。

今年初，第5波疫情爆發，宏利透過基督教家庭服務中心（CFSC），向有即時需要的東九龍基層家庭捐贈1,000份新冠病毒快速測試劑，近期更與CFSC合作，推出宏利「樂齡全守護」中西醫視像診症服務，為受助長者提供1,000次視像診症，並提供送藥服務，讓受助長者能夠安坐家中，重拾健康。

▲ 宏利與基督教家庭服務中心代表親自到訪長者家中，並使用新推出的宏利「樂齡全守護」中西醫視像診症服務進行在線醫療諮詢。

領導市場 成就最愛品牌



問：宏利的產品和服務最受港人歡迎？



答：根據保監局數字，宏利在2021年以新造保單保費計算，已躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司³；年內其理賠及其他利益形式支付予客戶的款項約236億港元。



宏利在香港約有240萬名客戶，即每3個人便有1人是宏利客戶⁴。而在醫療保險方面，宏利亦具有領導地位；市場上每3份自願醫保，就有1份來自宏利！（資料來源：以食物及衞生局公布截至2021年3月底的自願醫保累計保單數目計算。）



此外，根據國際市場調查機構YouGov於2018年至2021年期間作出的網上問卷調，及其推出的BrandIndex「最受客戶推薦品牌」排名，宏利更連續4年蟬聯No.1香港「客戶最滿意保險品牌」及No.1香港「最受客戶推薦保險品牌」。



問：宏利的下個目標是衝出香港？



答：隨着粵港澳大灣區「一小時生活圈」逐漸形成，而區內高淨值人士約佔大中華區五分之一，預料區內對保險產品及服務的需求持續。因此，宏利積極擔當推動市場發展的重要角色，包括積極吸納來自不同行業的專才，並在大灣區11個城市的其中9個設立業務據點，為拓展大灣區市場作好準備。

▲ 隨着粵港澳大灣區「一小時生活圈」逐漸形成，宏利積極作出部署，以應付區內對保險產品及服務的需求。

未來發展：積極部署 聚焦粵港澳大灣區



經過125年的發展，宏利的服務現已涵蓋個人及團體人壽與醫療保險、強制性公積金計劃、互惠基金及財富管理方案等；而其香港代理人數目亦較10年前增長一倍多。儘管疫情為本港各行業帶來衝擊，但宏利相信區內客戶對本港保障及理財產品，特別是醫療保險的需求將會持續，並於香港與內地通關後進一步復甦。



為此，宏利於去年和今年預留逾4億港元用作提升與客戶接觸的數碼介面和代理人銷售工具，用作提升客戶服務體驗。與此同時，該公司又於去年底在內地大灣區城市訪問逾千名居民的保險意向和需求，進一步收集市場意見，並成立大灣區工作小組負責推進區內的業務發展，以及積極招募非本地畢業生和與內地有聯繫的專才，迎接通關後的機遇。