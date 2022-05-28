白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 新地大埔白石角新盤Silicon Hill第1期，已於周一（23日）及周四（26日）先後公布兩張價單，折實價由$496.8萬起，已於周三（25日）起收票。 Silicon Hill第1期本周公布的兩張價 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 你可能感興趣 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 01:00 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 01:00 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 01:00 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 最新專欄文章 更多 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 今日 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 一手市場 豪宅 疫情