紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 由恒基發展的紅磡重建項目必嘉坊分3期發展，當中設約1,000伙的第1期，有望於6月底推售，並預計於2024年首季落成入伙。 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊將分3期分階段推出市場，當中第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 你可能感興趣 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 01:00 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 01:00 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 01:00 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 最新專欄文章 更多 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 今日 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 可持續發展