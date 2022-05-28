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紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念

置業家居 2022/05/28

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由恒基發展的紅磡重建項目必嘉坊分3期發展，當中設約1,000伙的第1期，有望於6月底推售，並預計於2024年首季落成入伙。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊將分3期分階段推出市場，當中第

...

欄名 : 封面故事

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