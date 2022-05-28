長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 由香港小輪及市區重建局發展的長沙灣映岸快將登場，發展商指，樓書及價單將於下周同步上載；示範單位正於籌備階段當中，短期內會開放予公眾參觀。 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目由2座住宅組成，設 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 你可能感興趣 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 01:00 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 01:00 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 01:00 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 最新專欄文章 更多 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 今日 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 一手市場 豪宅 疫情