長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築

由香港小輪及市區重建局發展的長沙灣映岸快將登場，發展商指，樓書及價單將於下周同步上載；示範單位正於籌備階段當中，短期內會開放予公眾參觀。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目由2座住宅組成，設

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