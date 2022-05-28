屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 新地旗下發展的NOVO LAND，屬屯門區內最大型私人住宅項目，共分6期發展，共提供4,585伙，而1A期由2座物業組成，提供824伙，可望6月登場。 新地副董事總經理雷霆表示，整個NOVO LAND戶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 你可能感興趣 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 01:00 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 01:00 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 01:00 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 最新專欄文章 更多 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 今日 6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 今日 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 一手市場 豪宅 疫情