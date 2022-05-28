將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位

作為近年新盤供應重鎮的將軍澳日出康城，下周將有由信置、嘉華及招商局置地合作的日出康城第11期作銷售，共涉及1,880伙，並於早前命名為Villa Garda。

據資料顯示，第11期細分3期發展，分別命名

...