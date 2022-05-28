九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出

由會德豐地產發展的九龍東KOKO HILLS 3期，現正待批預售樓花同意書，料可於今季內推出，並集中推售1至2房單位，價錢將參考項目首兩期售價而定。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，KOKO

...