6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場

6月新盤大戰持續，料有逾7,200伙推出市場，大型項目主要集中於新界及九龍區，同時亦不乏現樓及豪宅盤連環登場，為準買家提供多元化的入市選擇。

新盤市場逐漸變得活躍，當中新地大埔白石角的Silicon

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