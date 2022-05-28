6月新盤戰升溫 逾7,200伙列隊登場 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 6月新盤大戰持續，料有逾7,200伙推出市場，大型項目主要集中於新界及九龍區，同時亦不乏現樓及豪宅盤連環登場，為準買家提供多元化的入市選擇。 新盤市場逐漸變得活躍，當中新地大埔白石角的Silicon ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 你可能感興趣 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 今日 01:00 白石角Silicon Hill第1期 推出174伙 1房折實$496.8萬入場 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 01:00 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 01:00 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 最新專欄文章 更多 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 今日 九龍東KOKO HILLS 3期推售1至2房 料本季內推出 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 今日 將軍澳日出康城第11期 Villa Garda I共提供1,880伙 主打中小型單位 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 今日 屯門NOVO LAND鄰近港鐵站 最快下月面世 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 今日 長沙灣映岸最快下周開價 定價參考同系映築 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 今日 紅磡必嘉坊第1期下月出籠 積極實踐ESG理念 一手市場 豪宅 疫情