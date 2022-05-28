《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 蘇楚欣（Sobi），參加Viutv主辦的《全民造星III》出道，其後再參與《最後一屆口罩小姐選舉》代號「Sleepy」，最近原來她準備推出新歌！經歷疫情，她自覺珍惜身邊人，不再任性，希望開設工作室創作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息 2022/05/21 劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 2022/05/14 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 全港首間 壽喜燒外賣專門店 家中歎A5+和牛 疫下突圍 半年極速回本 2022/05/07 全港首間 壽喜燒外賣專門店 家中歎A5+和牛 疫下突圍 半年極速回本 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 2022/04/30 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 5大AI功能手機 電視簡易同步 2022/04/30 5大AI功能手機 電視簡易同步 全民造星 歌手 人物專訪