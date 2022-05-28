《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢

蘇楚欣（Sobi），參加Viutv主辦的《全民造星III》出道，其後再參與《最後一屆口罩小姐選舉》代號「Sleepy」，最近原來她準備推出新歌！經歷疫情，她自覺珍惜身邊人，不再任性，希望開設工作室創作

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