按周微跌0.38% CCL最新報181.15點

中原城市領先指數（CCL）報181.15點（根據5月16日至5月22日簽訂的正式買賣合約，5月2日至5月8日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微跌0.38%，為美國加息半厘當周的市況。

按地區劃分，本周4區

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