疫情未完全受控，一手成交量已率先回升，但另一方面，市場仍有約1.4萬個已落成的一手單位有待出售。個別發展商為刺激此類現樓貨尾的銷情，推出名目不同的「先住後付」計劃。容許買家支付少量訂金後入住單位，在較長時間後才正式完成交易。此類安排對買家甚為吸引，但在按揭上也有不少地方要留意。

不同發展商的不同項目，推出的先住後付安排都略有不同，但大致上的方向一樣：買家與發展商簽署臨時買賣合約、支付小部分樓價後，便可入住單位。待指定日期（常見的是1至3年內），才正式完成交易。

此類安排對買家，尤其是換樓客的吸引之處，是不必同時支付兩筆的住屋開支。現實中，換樓客面對的一個問題，是舊居仍有按揭要按月還款，在為新居申請按揭時，牌面上便有兩筆按揭在身，新居的按揭成數需下調一成，壓力測試也較為嚴格：要求2個按揭的總供款逾月入4成、「加3厘」的壓測，總供款逾月入5成。大大增加一般打工仔採用「先買新居，再賣舊居」此一策略的難度。

若樓價跌 慎防估價不足

「先住後付」的安排，將新居成交期押後，令「先買後賣」的換樓策略，在按揭難度上大大減少。此外，買家可在遷入新居後才放售舊居，中間不必另覓短期居所，減省不少麻煩。

但此類安排也有一定風險，最明顯的是按揭估價。由於正式成交期延後，「先住後付」便類似於樓花的建築期付款安排—買家會在較後時間才申請按揭、完成交易。因此，先住後付也會面對樓花建築期付款安排的同類風險：萬一在簽署臨約後，樓價下跌，銀行按揭估價不足，買家便需要另行籌措資金完成交易。

單位使用權費退還 視作回贈

另外，部分先住後付的安排，買家需向發展商支付單位使用權費，而費用可在正式成交時退還。買家需留意，任何類似安排，在銀行角度會視同回贈，需要由成交價（或估值，承造按揭時以低者為準）中扣除。以一個定價$2,000萬，先住後付可退還使用權費為5%，即$100萬的個案為例，如物業在數年後正式成交時估值$2,000萬，銀行按揭也會扣除$100萬的退還使用權費，以$1,900萬去計算樓按成數。

▲ 部分現樓貨尾推出「先住後付」計劃，筆者指「先住後付」大大減少換樓買家申請按揭的難度，但提醒要留意相關風險。（資料圖片）