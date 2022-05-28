綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 珠海南灣有着「珠海富人區」之稱，全因地理上屬市中心區，位處交通樞紐、主要商圈，相對住宅用地供應較緊絀，樓價較其他地區為高，因而有此稱號，而在售的綠景璽悅灣正坐落於該區之上，目前加推2房至4房戶，門檻由 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 2022/05/21 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 2022/04/30 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 2022/04/23 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 2022/04/15 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 2022/04/02 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 人民幣 樓價 物業 珠海 港珠澳大橋 深中通道