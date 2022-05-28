綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場

珠海南灣有着「珠海富人區」之稱，全因地理上屬市中心區，位處交通樞紐、主要商圈，相對住宅用地供應較緊絀，樓價較其他地區為高，因而有此稱號，而在售的綠景璽悅灣正坐落於該區之上，目前加推2房至4房戶，門檻由

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