曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起

英國曼徹斯特Irwell河畔一帶，最新有低密度住宅項目Uptown於本港推售，項目僅設156個1至2房單位，且樓花期甚短，預計於今年第三季至第四季期間落成，並於本周末期間進行展銷。

英國曼徹斯特低密度住

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