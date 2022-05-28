at.home精選北歐家具 提升生活品味 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 香港人近年鍾情簡約而具品味家居設計，北歐風格家具正可迎合。而最近at.home推出約20件來自北歐的特色家具及家品優惠，包括梳化、梳化床、開餐枱、茶几等，款式多元化，部分貨品亦有不同顏色選擇，方便配搭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Art Basel 2022 M+率先放映《光的形狀》 2022/05/21 Art Basel 2022 M+率先放映《光的形狀》 連卡佛陶藝展 唯美哲學 2022/05/21 連卡佛陶藝展 唯美哲學 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 2022/04/30 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 2022/04/30 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 2022/04/23 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 家具