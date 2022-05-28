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at.home精選北歐家具 提升生活品味

置業家居 2022/05/28

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香港人近年鍾情簡約而具品味家居設計，北歐風格家具正可迎合。而最近at.home推出約20件來自北歐的特色家具及家品優惠，包括梳化、梳化床、開餐枱、茶几等，款式多元化，部分貨品亦有不同顏色選擇，方便配搭

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欄名 : 家居新知

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