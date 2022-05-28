De'Longhi La Specialista Arte型格半自動咖啡機 調配專屬咖啡口味 置業家居 2022/05/28 分享： 分享： 不少上班族都喜歡在朝早嘆一杯咖啡醒醒神，意大利品牌De'Longhi最新推出的La Specialista Arte咖啡機，它擁有專業級咖啡機功能，包括研磨、萃取和拉花，讓大家可以調配出專屬的咖啡口味 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 b-MOLA多款空氣淨化機 消滅新冠病毒 2022/04/02 b-MOLA多款空氣淨化機 消滅新冠病毒 Rasonic多功能日式氣炸爐 輕巧懶人小廚電 2022/04/02 Rasonic多功能日式氣炸爐 輕巧懶人小廚電 GravaStar重力星球 帶你穿越時空 2022/03/05 GravaStar重力星球 帶你穿越時空 Rasonic兩款小巧家電 懶人在家輕鬆煮食 2022/02/05 Rasonic兩款小巧家電 懶人在家輕鬆煮食 Miele最新Boost CX1 德國大獎推介 2022/01/29 Miele最新Boost CX1 德國大獎推介 家電 消費資訊