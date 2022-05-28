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De'Longhi La Specialista Arte型格半自動咖啡機 調配專屬咖啡口味

置業家居 2022/05/28

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不少上班族都喜歡在朝早嘆一杯咖啡醒醒神，意大利品牌De'Longhi最新推出的La Specialista Arte咖啡機，它擁有專業級咖啡機功能，包括研磨、萃取和拉花，讓大家可以調配出專屬的咖啡口味

...

欄名 : 影音家電

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