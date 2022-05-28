數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 副刊版 2022/05/28 分享： 分享： 香港數碼港艾美酒店的餐飲場地，最近以煥然一新的形象重新開業，其中全天候餐廳Southside Bistro便率先聯乘法國殿堂級尊貴護髮品牌Leonor Greyl，合作推出「夏日清香」3層下午茶。 為了 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式 2022/05/25 CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 2022/05/24 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味 2022/05/23 即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味 米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜 2022/05/21 米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 2022/05/21 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 品牌 酒店 設計 餐廳 美食 餐飲 法國 魚 蛋 咖啡