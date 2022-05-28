數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶

香港數碼港艾美酒店的餐飲場地，最近以煥然一新的形象重新開業，其中全天候餐廳Southside Bistro便率先聯乘法國殿堂級尊貴護髮品牌Leonor Greyl，合作推出「夏日清香」3層下午茶。

為了

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