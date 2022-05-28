美再現校園槍擊 槍管仍阻力重重

美國日前發生駭人聽聞的校園槍擊案，一名18歲高中生在家槍傷祖母後，隨即到附近的一間小學開槍，造成21人死亡，包括19名小學生以及2名教師，最終槍手被警員擊斃。類似的駭人槍擊案，在美國時有發生，疑兇往往沒有明顯犯案動機，而且所擁有的槍械皆甚具殺傷力，往往傷亡慘重。

美4成人擁槍 槍殺案頻生

美國是否全世界最民主的國家值得商榷，但根據統計，美國有2.7億人擁有槍械，肯定是全球擁有槍械人數最多的國家；亦有統計指，約4成美國人自己或家中擁有槍械。雖然不少美國政客認為，擁有槍械能令國民更加安全，但從頻密的槍擊新聞報道來看，事實並非如此，單單在2016年，美國便有超過1.1萬宗謀殺與誤殺死亡事件與槍械有關。

美國人擁有槍械，與美國歷史息息相關。最初北美從英國獨立後，為了要應付入侵者，當地主張由普通平民組成民兵，可擁有武器及軍事訓練裝備自己，而在1789年美國國會通過了憲法修正案，其中第二修正案訂明，人民持有和攜帶武器的權利，不得予以侵犯；及後美國國會在1934年通過《國家槍枝法》，要求持有部分槍械應進行註冊，並容許政府對槍枝銷售和製造徵稅。

雖然現時美國有很多不同聲音要求重新考慮槍械管制，但最近有民調卻發現，認同禁止手槍的支持率，正從60年代的高達6成下降至不足3成，反映愈來愈多美國人支持國民擁有槍械；部分美國人認為，擁有槍械是個人自由，是美國人應有的人權，亦有人認為當地社會欠安全，擁有槍械有自衞作用，當然部分政黨及游說團體亦有推波助瀾，全國步槍協會（NRA）是美國最有勢力的游說團體，現在擁有槍械的美國人中，有五分一人是協會成員，該會每年均花費數百萬美元進行槍械政策游說，以及用在反對槍械管制候選人的競選活動上。

疫下現搶購潮 加速問題惡化

除了和政治拉上關係令形勢複雜化，新冠疫情亦令美國槍械問題失控，據報美國在疫情封城期間，各地均出現槍械搶購潮，帶動相關銷售。在美國槍械管制爭拗中，最具爭議性的一項便是「購槍背景審查」，相關法案主張限制及提高「高風險對象」持有槍械的門檻，並建立審查程序和預警機制，從源頭減低濫用槍械風險，曾在眾議院兩度通過表決，但在聯邦參議院卻遭共和黨議員杯葛，陷入流標階段。

美國總統拜登雖然有意改革槍械管制，但面對擁護槍械的保守派，仍然困難重重，加上中期選舉在即，其政府在疫情及通脹陰霾下已失去不少支持，可能失去現時民主黨對參眾兩院的多數控制，經濟上必須在高通脹和削減對華關稅兩者間取得平衡；至於槍械管制，則需要平衡國民安全和憲法賦予的權利，共和黨必然會出手阻撓，並爭取重掌議會大多數。雖然美國民眾對一幕幕槍手失控的大屠殺提心吊膽，但美國要推動稍有爭議、卻對人民整體利益較大的法案時，效率往往差強人意。（文章只代表個人立場）

▲ 美國日前發生校園槍擊案，造成19名小學生以及2名教師死亡。（法新社資料圖片）