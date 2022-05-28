選擇綠色殯葬 撒灰回歸自然

試想像一下，如果到了80歲，我們將會怎樣過生活？因為各種身體和環境的改變，自己未必可以如年輕人般做到很多事情，但仍然大可精采地過每一天，因為我深信「80歲又如何！」

筆者身邊有位長輩黃老太，正是80歲耄耋之年，在香港生活了大半世紀，是香港基層長者的寫照，其樂觀的人生觀和積極的處事態度，令她無懼晚年的各種挑戰，她的故事也是香港人的故事。

80歲豁達 打算撒灰紀念花園

面對自己的身後事，黃老太早已作好打算，她選擇以撒灰方式處理自己的骨灰，但親戚們卻對她的決定感到大惑不解：為何不安排一個骨灰龕位入土為安，為自己留一個永久安息的位置？如果沒有一個骨灰龕位，子孫怎樣知道你去了哪裏？

對於親戚們的疑慮，黃老太倒是雲淡風輕：人出生時甚麼也沒有，死後亦不需要一個位置，把骨灰撒在紀念花園裏，滋潤泥土，養植花草，不正是入土為安嗎？況且紀念花園內設有紀念石碑，展示先人的相片和生卒年份，子孫會知道我去了哪裏。

親戚們又說，若然擁有一個骨灰龕位，子孫每年也可以來拜祭。黃老太卻也看得瀟灑：「為甚麼需要子孫每年來拜祭我？他們時時刻刻在心裏想念我不是更好嗎？若然他們真的想念我，看看相片也可以，用不着每年在清明節和重陽節來拜祭。心意比形式更重要，在心中想念便可以了。」

與家人多討論了解 作合適決定

一般人或許以為，長者思想比較保守，不容易接受新事物，但事實未必如此，長者亦未必不接受撒灰這個新概念。正如黃老太與她的親戚一樣，只要對事情多討論、多了解，不難為自己作出一個合適的決定。

對先人來說，骨灰回歸土地，正好實現入土為安的理念，而紀念花園環境清幽，是一個理想的安息地方；對家屬來說，撒灰的程序簡單，而且服務是免費的。選擇撒灰，看似是為了加快處理遺體和省錢，實質是以一個回歸大自然的方式，好好送別先人，讓先人早日入土為安。

黃老太彷彿是一面鏡子，寫實地展示我們將會面對的晚年，活生生地示範如何正面地面對老化。我感恩自己擁有這一面鏡子，令我提早認識自己的晚年，希望到了80歲的一刻，能夠如黃老太般，從容面對每一件事情，走未完的道路、過精采的人生。