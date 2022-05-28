美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？ 國際版 2022/05/28 分享： 分享： 美國社會近月再掀起墮胎權爭議，主因最高法院就墮胎權一案的判決意見書草稿外洩。首席法官羅伯茨其後證實，最高法院有意推翻憲法墮胎權，大量民眾反對。 最高法院研推翻墮胎權 是次介紹的好書名為《Pro : ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 2022/05/27 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 2022/05/21 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 2022/05/14 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 美國 懷孕 生育