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美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？

國際版 2022/05/28

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美國社會近月再掀起墮胎權爭議，主因最高法院就墮胎權一案的判決意見書草稿外洩。首席法官羅伯茨其後證實，最高法院有意推翻憲法墮胎權，大量民眾反對。

最高法院研推翻墮胎權

是次介紹的好書名為《Pro :

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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