逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 港聞版 2022/05/28 分享： 分享： 九龍城小區重建啟動，市建局斥逾百億收購約千個業權，收購成本達「11位數字」，而建築成本亦高達50億元，但目前仍屬財政可負擔範圍內。有學者認為區內重建潛力高，但可能影響市建局現金流，倡將項目分拆多期推。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 今日 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 今日 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 你可能感興趣 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 01:00 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 01:00 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 今日 01:00 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 市建局 收購 工程 九龍城 鄭泳舜 豪宅