逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目

九龍城小區重建啟動，市建局斥逾百億收購約千個業權，收購成本達「11位數字」，而建築成本亦高達50億元，但目前仍屬財政可負擔範圍內。有學者認為區內重建潛力高，但可能影響市建局現金流，倡將項目分拆多期推。

...