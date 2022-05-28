逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 港聞版 2022/05/28 分享： 分享： 九龍城街市須拆卸重置，比鄰街道老店也無一倖免。開業逾70年的潮發白米雜貨，專賣潮州食品，第三代傳人邱太感歎九龍城是回憶地，想起未來不能再請歇腳老人吃茶粿，無法將潮州技藝承傳下去，便心生不捨。 鄰舖賣海味 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 今日 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 今日 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 你可能感興趣 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 01:00 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 01:00 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 今日 01:00 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 市建局 九龍城 市建局 豪宅