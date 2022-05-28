逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳

九龍城街市須拆卸重置，比鄰街道老店也無一倖免。開業逾70年的潮發白米雜貨，專賣潮州食品，第三代傳人邱太感歎九龍城是回憶地，想起未來不能再請歇腳老人吃茶粿，無法將潮州技藝承傳下去，便心生不捨。

鄰舖賣海味

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