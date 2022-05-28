「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 港聞版 2022/05/28 分享： 分享： 九龍城因舊啟德機場規劃，舊樓有高度限制，但機場搬遷後已撤限。恰巧區內私樓「御門．前」樓齡僅8年，位於主地盤重建範圍內，卻被剔出重建，日後更要被一眾地盤包圍。 有地產經紀相信，「御門．前」樓價在未來10年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 今日 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 你可能感興趣 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 01:00 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 01:00 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 01:00 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 樓價 市建局 九龍城 市建局 豪宅