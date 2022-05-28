「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市

九龍城因舊啟德機場規劃，舊樓有高度限制，但機場搬遷後已撤限。恰巧區內私樓「御門．前」樓齡僅8年，位於主地盤重建範圍內，卻被剔出重建，日後更要被一眾地盤包圍。

有地產經紀相信，「御門．前」樓價在未來10年

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