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工程開展車道減 議員憂加劇塞車

港聞版 2022/05/28

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九龍城區將迎來大規模重建，當區區議員吳寶強擔心工程期間，或加劇區內塞車情況；而重建後住宅數量倍增，亦有機會加劇泊位不足問題。

九龍城重建後，現時的衙前塱道和南角道，將變身行人專用步道。對於區內將失去兩條

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