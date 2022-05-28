工程開展車道減 議員憂加劇塞車 港聞版 2022/05/28 分享： 分享： 九龍城區將迎來大規模重建，當區區議員吳寶強擔心工程期間，或加劇區內塞車情況；而重建後住宅數量倍增，亦有機會加劇泊位不足問題。 九龍城重建後，現時的衙前塱道和南角道，將變身行人專用步道。對於區內將失去兩條 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 今日 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 你可能感興趣 市建局重建九龍城 料提供4350伙 今日 01:00 市建局重建九龍城 料提供4350伙 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 01:00 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 01:00 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 人口 市建局 九龍城 市建局 運輸署 豪宅