市建局重建九龍城 料提供4350伙 涉衙前圍賈炳達道 學者估收購呎價迫2萬 港聞版 2022/05/28 分享： 分享： 市建局啟動九龍城衙前圍道/賈炳達道重建項目，預留逾百億元收購約千個舊樓業權。重建後提供4,350伙中小型住宅，樓宇可高達50層，最快2034年落成。 有學者料住宅收購呎價貼近兩萬元，但有唐樓業主坐擁 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 今日 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 今日 工程開展車道減 議員憂加劇塞車 你可能感興趣 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 今日 01:00 逾百億收購1千伙 學者倡分拆項目 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 今日 01:00 逾70年潮州食品老店 不捨技藝失傳 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 今日 01:00 「牙籤私樓」剔出重建 樓價料跑輸大市 收購 城規會 市建局 市區重建 九龍城 豪宅