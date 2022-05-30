AI讀寫能力預篩選 及早助初小生

有藝人被傳媒踢爆安排小朋友入讀兩間幼稚園，藝人否認是怪獸家長，更指小朋友好開心；可幸香港幼稚園無得返夜學，否則其4歲小朋友可能返3間幼稚園。

望子成龍是人之常情，但作為父母不應過分催谷，反而與伴隨小朋友

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