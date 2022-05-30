AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 行政人員版 2022/05/30 分享： 分享： 有藝人被傳媒踢爆安排小朋友入讀兩間幼稚園，藝人否認是怪獸家長，更指小朋友好開心；可幸香港幼稚園無得返夜學，否則其4歲小朋友可能返3間幼稚園。 望子成龍是人之常情，但作為父母不應過分催谷，反而與伴隨小朋友 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 2022/05/27 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 2022/05/23 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 Reframing式思考 重整心態助抗逆 2022/05/20 Reframing式思考 重整心態助抗逆 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 2022/05/16 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 教育進入元宇宙 激發學生潛力 2022/05/13 教育進入元宇宙 激發學生潛力 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 創新科技及應用 產品 商業