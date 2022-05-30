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重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性

行政人員版 2022/05/30

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【本報訊】每位打工仔職場生涯中，都有機會經歷轉職，要踏入一個全新工作領域時，不應該重用舊有履歷表，須重新撰寫或調整履歷表，有助迎合新工種需要。

據Nature World News報告指，要重新撰寫履歷

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欄名 : Good Job Insight

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