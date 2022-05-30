重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 行政人員版 2022/05/30 分享： 分享： 【本報訊】每位打工仔職場生涯中，都有機會經歷轉職，要踏入一個全新工作領域時，不應該重用舊有履歷表，須重新撰寫或調整履歷表，有助迎合新工種需要。 據Nature World News報告指，要重新撰寫履歷 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 2022/05/27 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 2022/05/26 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 企業挽留新員工 10招助適應工作 2022/05/25 企業挽留新員工 10招助適應工作 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 2022/05/24 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 2022/05/23 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 職場文化 職業生涯 職位招聘 求職招聘 職場技能 商業 人力資源 履歷表